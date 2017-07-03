В Великобритании опубликовали статистику жертв терактов: 3395 человек за 47 лет

За три последних месяца в Лондоне было совершено четыре теракта

В Великобритании в результате терактов погибли 3395 человек с 1970 года, это наибольшее количество смертей в результате актов терроризма в Западной Европе. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на Глобальную базу данных о терроризме, передает Европейская правда.

За три последних месяца в Лондоне было совершено четыре теракта. "Но, несмотря на эту последнюю атаку (в парке Финсбери, – ред.), за последние годы в Великобритании погибли относительно немного людей", – отмечает издание.

Количество людей, погибших от террористических актов, остается низким по сравнению с другими странами – с 2010 по 2015 год из-за терактов в Британии погибли 13 человек. В период с 2000 по 2015 год – были убиты 90 человек.

Однако за 15-летний период до этого, между 1985 и 1999 годами, погибли 1094 человека, а между 1970 и 1984 годами – 2211 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США обновили список самых опасных террористов мира

Наихудшим был 1988 год, когда погибло 372 человека. Большинство из них погибли в результате теракта, когда над шотландским городом Локерби был взорван самолет Боинг-747-121 авиакомпании PanAm.

В 1972 году в Северной Ирландии погибли 353 человека.

В целом с 1970 года Великобритания столкнулась с наибольшим количеством смертей в результате терроризма в Западной Европе – 3395 человек.

Следующей после Великобритании, согласно данным, является Испания – 1261 смерть из-за терроризма с 1970 года.