С вирусом Зика попробуют бороться с помощью Google - комаров

Если эксперимент признают успешным, в конце года зараженных комаров испытают в Австралии

Компания Verily Life Sciences — одно из подразделений сервиса Google — начала первое полевое испытание в США своего проекта по запуску в дикую природу зараженных комаров.

Об это пишут мировые СМИ со ссылкой на Science Alert.

Зараженные самцы должны будут передать бактерию самкам, яйца которых уже никогда не вылупятся. Так рассчитывают бороться с переносом вируса Зика и других заболеваний.

"Если мы действительно хотим иметь возможность помочь людям во всем мире, мы должны быть в состоянии производить много комаров, распространять их туда, где они должны находиться. Мы хотим показать, что можем работать в различных средах", - подчеркнул старший инженер компании Verily Life Sciences Линус Апсон.

Если эксперимент признают успешным, в конце 2017 года зараженных комаров испытают уже в Австралии.

Отметим, Verily Life Sciences – компания, в которую преобразовалось в 2015 году Google Life Sciences –подразделение Google X, занимающееся исследованиями и науками о жизни.

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