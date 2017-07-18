В мире насчитывается около 760 млн людей, живущих на менее $2 в день

Об этом стало известно из нового доклада Генсека ООН о ходе реализации повестки дня в области устойчивого развития, сообщает пресс-центр ООН.

"За последние 10 лет более 1 миллиарда человек смогли выбраться из нищеты. Однако примерно 760 млн все еще живут за чертой бедности - на 1,9 доллара в день", - говорится в докладе.

В период с 2000 по 2015 год удалось добиться снижения на 37 % уровня материнской смертности и на 44 % - уровня смертности детей возрасте до пяти лет.

В ООН подчеркнули, что блага от успехов в области развития распределяются неравномерно, как между странами, так и между сельскими и городскими жителями, а также между женщинами и мужчинами.

Напомним, россиян, живущих за чертой бедности, стало больше на 2 миллиона человек.