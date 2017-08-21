Илон Маск просит ООН запретить роботов - убийц

Специалисты по искусственному интеллекту предупреждают, что новая гонка вооружений грозит миру третьей революцией, сравнимой с изобретением пороха и ядерного оружия

116 специалистов из 26 стран мира обратились к ООН с призывом запретить разработку и использование автономного оружия.

Среди них: гендиректор SpaceX Илон Маск и основатель компании, занимающейся искусственным интеллектом, DeepMind Мустафа Сулейман.

Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Guardian, они предупреждают, что новая гонка вооружений грозит миру третьей революцией в этой области, сравнимой с изобретением пороха и ядерного оружия.

"Новый тип вооружения может стать оружием диктаторов и террористов, используемым против мирного населения. Хакеры смогут взламывать его и использовать в недопустимых целях", − говорится в обращении.

Издание отмечает, что автономные летальные вооружения уже существуют, например, разработанный Samsung робот-часовой SGR-A1, который, по некоторым данным, способен самостоятельно принимать решение о необходимости открывать огонь.

По данным издания, разработки "роботов-убийц" ведутся в США и России. В частности, упоминается боевой робототехнический комплекс "Уран-9", предназначенный для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков.

Напомним, Укроборонпром за полгода продал оружия на $350 млн.