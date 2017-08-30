Временные внутренние пограничные проверки в ЕС могут стать постоянными

Новые проверки будут отличаться от введенных для борьбы с нелегальными мигрантами

Европейский Союз может ввести постоянные внутренние пограничные проверки в рамках антитеррористической борьбы. Об этом заявил комиссар ЕС по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос, передает DW.

"Безопасность европейцев должна иметь приоритет, и мы в Еврокомиссии думаем над тем, следует ли нам поменять нынешние правила в соответствии с новой ситуацией", – отметил Аврамопулос.

По его мнению, данные проверки будут отличаться от прежних, введенных для борьбы с нелегальными мигрантами.

"Мы должны отличать внутриевропейские проверки, которые связаны с миграционным кризисом 2015-2016 годов, от тех, которые будут введены из соображений безопасности", – добавил Аврамопулос.

На данный момент в странах ЕС пограничный контроль возможен только по специальному разрешению, поскольку систематические проверки в Шенгенской зоне запрещены.