Боевики убили 400 человек в Камеруне и Нигерии

Международная организация Amnesty International заявила о сотнях жертв радикальной исламистской группировки "Боко Харам" в Нигерии и Камеруне за последние полгода.

По данным правозащитников, с апреля по август боевики убили в обеих странах 381 мирного жителя.

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"Больше половины погибших, 223 человека, — из Нигерии, при этом только в августе были убиты 100 человек", - говорится в заявлении организации, которое цитируют мировые СМИ.

Отмечается, что цифра по обеим странам, где орудуют боевики, вдвое превысила показатель прошлого пятимесячного периода — с ноября 2016 года по март 2017-го.

Напомним, Исполнительный директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук рассказала Фокусу о том, почему боевиков в Донбассе ее организация не называет террористами.