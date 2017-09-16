Сейчас население Земли составляет свыше 7,3 млрд человек. По прогнозам ООН, к 2050 году оно может достигнуть 9,7 млрд, а к 2100 году превысит 11 млрд. Перенаселение и другие глобальные проблемы касаются каждого жителя планеты, в том числе и украинца. К примеру, нелегальная иммиграция из нищих стран и инфекционные болезни — источник угрозы для всего мира. Поэтому предлагаем хоть на время перестать жаловаться на жизнь и взглянуть на основные проблемы мира, которые в Украине стоят куда менее остро, чем в беднейших государствах Земли.

ООН планирует решить глобальные проблемы человечества до 2030 года. Впрочем, как показывают хотя бы безуспешные попытки этой организации урегулировать конфликт в Донбассе, реальной власти сообщества объединённых наций немного и высокие цели в подавляющем большинстве случаев остаются лишь декларациями.