От кролика уши. Кем был основатель журнала Playboy Хью Хефнер

Умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер. Он утверждал, что боролся с предрассудками и делал всё для свободы и раскрепощения человека. В ответ его обвиняли в сексизме и эксплуатации женского тела

Хью Хефнер скончался 27 сентября в Лос-Анджелесе от старости, на 92 году жизни. Он умер дома, в кругу родственников и друзей, завещал себя кремировать, а прах похоронить рядом с Мэрилин Монро на кладбище Westwood Village Memorial Park. Об этом он позаботился заранее, купив в 1992 году место за $75 тыс. "Провести вечность рядом с Мэрилин слишком приятно, чтобы пропускать такой шанс", — говорил он.

Хоть они ни разу в жизни не встречались лично, Хью Хефнер обязан своим успехом именно Мэрилин Монро — она была героиней обложки первого номера Playboy.

Хефнер, или просто Хеф, задумался о своём журнале в 1950-е — на тот момент он сделал книгу комиксов о родном Чикаго, вёл переписку с подписчиками журнала Esquire и занимался промоутерством в журнале "Детская активность". Его раздражали слишком серьёзные размышления мужских журналов для усатых яппи в котелках, пуританство и то, что медиа игнорировали женщин, предмет, более всего занимающий молодых мужчин. "Я хотел журнал, который выказывал бы позитивный и изысканный интерес к сексу", — писал в своей автобиографии Хефнер. Так и родилась формула Playboy.

Хью узнал, что фотограф Том Келли делал календарь с откровенными фото Мэрилин Монро. В 1949 году, когда проводились съёмки, пересылка изображений с обнажённой натурой была федеральным преступлением. Поэтому в 1953-м, когда Мэрилин стала новой иконой Голливуда, о календаре знали многие, но видел мало кто. Хефнер понял, что это его золотой шанс, и немедленно за $200 договорился о публикации фото с правообладателем, чикагцем Джоном Баум­гартом.

Первый номер журнала Хеф делал у себя дома, на кухонном столе, а на обложке не была указана перио­дичность выходов — он не был уверен, что сможет получить достаточно прибыли для производства второго номера. Однако первый Playboy с датой "декабрь 1953 года", Мэрилин на обложке и обнажёнными девушками внутри оказался к месту — за первые две недели разошлись 50 тыс. экземпляров, и дело пошло. В тот же период Хефнер обсуждал со своим первым коллегой по изданию, арт-директором Артом Полом, логотип журнала.

Они говорили о сексе и животных, и их озарило, что кролик — это же плейбой царства зверей. Так появился знаменитый Bunny, графическое изображение кролика вошло в обиход со второго номера журнала, стало одним из самых узнаваемых логотипов XX века.

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Какой же ты, плейбой?

В XIX веке был денди, в XXI мы видим метросексуалов и хипстеров, а в XX веке нишу щёголя и либертина, не чуждого интеллектуальности, занимал плейбой. Хефнер лично написал "Философию плейбоя" в 17 частях, и это был откровенный гимн гедонизму и оптимизму, очень важный для послевоенной Америки, возвращавшейся к радостям мирной жизни. Составляющие образа плейбоя просты: "Он должен рассматривать жизнь не как юдоль слёз, но как счастливое время; должен находить радость в работе; он должен быть начеку, знать обо всём, обладать вкусом и быть чувствительным к удовольствиям. Этот мужчина живёт на полную, отбрасывая обвинения в сластолюбии или дилетантстве".

Это определение с успехом может примерить на себя и нынешний мужчина, в нём нет ничего радикального. Но воплощая интересы такого мужчины в журнальных публикациях, Хью Хефнер совершил революцию на медийном рынке, и её плодами до сих пор пользуются мужские журналы. В Playboy публиковали рассказы авангардных писателей, в том числе и о гомосексуальности, делали интервью на злободневные темы — к примеру, в разгар борьбы за гражданские права, в 1966 году, писатель-афроамериканец Алекс Хэйли интервьюировал Джорджа Линкольна Роквелла, основателя Американской нацистской партии.

В Playboy публиковались Стивен Кинг, Харуки Мураками, Курт Воннегут и Маргарет Этвуд. Тут же журнал давал рекомендации по стилю, моде и образу жизни настоящего плейбоя. Но всё это затмевали те самые обнажённые фотосессии — за 64 года существования журнала на его обложках побывали Дэрил Ханна, Анна-Николь Смит, Памела Андерсон, Кейт Мосс, Дита фон Тиз и все супермодели скопом: и Наоми Кэмпбелл, и Синди Кроуфорд. Кроме "девушки с обложки" Playboy обычно в каждом номере даёт несколько дополнительных съёмок, в том числе "девушку месяца", а каждый год из 12 участниц съёмок журнал выбирает "девушку года", Playmate of the year.

Новая религия

В период расцвета, в 1960–1970 годах, Playboy Enterprises была большой корпорацией, в составе которой журнал занимал не самое масштабное место, хоть его ежемесячные тиражи достигали 7 млн. экземпляров. В корпорацию входило около 30 клубов и казино, телестудия и компания звукозаписи, а также два "Поместья плейбоев" — Playboy Mansion.

На Хефнера работало 5 тыс. сотрудников, включая тысячу девушек-крольчих, Bunny во плоти.

Вечные ценности. Униформа девушек-крольчих — ушки, хвост, бабочка, манжеты с запонками и корсет — остаётся неизменной с 1960-х

Конечно, у его империи секса оказалось множество критиков. Самые значительные группы составляли священники и феминистки. Первые обвиняли Хефнера в подрыве морали, создании новой религии взамен христианской, причём религии тоталитарной, недвусмысленно очерчивающей всю жизнь своих адептов — от того, какие носки выбрать, и до отношения к семье и детям. Ещё святые отцы вменяли журналу пропаганду "антисексуальности": как писал преподобный Харви Кокс в журнале "Христианство и кризис", внимание мужчин акцентируется на эмоционально глухом, развлекательном сексе, и для них девушки — такие же аксессуары, как и спортивные автомобили, крепкие спиртные напитки и аудиосистемы.

У феминисток к Хью Хефнеру претензии глобальнее, ведь концепция "девушка как аксессуар" означает объективацию, то есть придание ей свойств объекта, вещи и расчеловечивание личности. Глянцевые, немилосердно отретушированные, а позже отфотошопленые тела — это товар, который можно купить или продать, у этого товара нет голоса и мнения, с ним можно делать что угодно. Из объективации вырастает культура изнасилования — этим термином обозначают широкий комплекс явлений: от сексистских шуточек до реальных преступлений. В США уровень изнасилований высокий — согласно статистике UN Office for Drugs and Crime Штаты с 2003 года входят в двадцатку стран с самым высоким уровнем сексуально обусловленного насилия (по последним данным, в 2015 году в США приходилось 237 заявлений об изнасилованиях на 100 тыс. человек).

Секс продаёт

У феминисток действительно есть веские основания обвинять Хью Хефнера в распространении культуры изнасилования, это, в частности, деятельность "Поместий плейбоев". Они приобрели специфическую популярность, так как были устроены как бордели клубного типа. До последнего времени об этом мало кто говорил, так как Хефнер судебными исками сразу же прекращал любые высказывания на этот счёт. Так произошло с журналисткой Сьюзан Мур, назвавшей его "сутенёром".

Но сейчас всё больше женщин раскрывают свои воспоминания о поместьях в Чикаго и Лос-Анжелесе и их правилах. Доступ в них имели члены клуба Playboy, обладающие ключами с изображением кролика, и к 1970-м их набралось 130 тыс. человек. В поместье им предлагались еда, выпивка и девушки-крольчихи в ушках и хвостиках. В чикагском поместье было 29 комнат, и в каждой из них размещалась девушка, при этом действовал строгий комендантский час — до 9 вечера. В поместье не допускались друзья и близкие девушек. Сотрудниц проверяли на венерические заболевания, но не разрешали пользоваться презервативами.

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Одной из девушек в поместье Хофнера была Глория Штайнем, писательница, издатель, одна из знаковых фигур американского феминистического движения. Она решила провести расследование под прикрытием и устроилась на работу, после чего оставила ценный документ той эпохи — "Рассказ крольчихи", в котором подробно всё описывает. Помимо прочего Глории предписывалось, с кем "встречаться" (это держатели ключей номер один), а кого можно игнорировать.

В поместьях случалось всякое. Например, регулярное насилие в отношении модели, актрисы Дороти Страттен, которую в итоге убили в 1984 году. Близкий друг Страттен — режиссёр Питер Богданович возлагал ответственность за это именно на Хефнера, хоть и убрал из своей книги слово "изнасилование" под давлением его юристов. В 2014 году модель Хлои Гоинс подала заявление о множественных изнасилованиях в поместье, и не только по отношению к ней. Их совершил обладатель ключа актёр Билл Косби. Был и случай самоубийства в 1975 году личного секретаря Хефнера Бобби Арнштайн. Её обвиняли в распространении кокаина в обоих поместьях, дело уже было доказано ФБР и шло к тюрьме, однако она приняла смертельную дозу таблеток. Конечно, разразился скандал, и на пресс-конференции Хью Хефнер говорил, что ничего такого не было, он не потерпит этой "охоты на ведьм", а сам никогда не употреблял тяжёлых наркотиков и может хоть сейчас поклясться в этом под присягой.

Заложник образа

Широкая публика знала Хью Хефнера как вальяжного гедониста, который появлялся в публичных местах с неизменной блондинкой, а лучше двумя под боком, с неизменными золотыми аксессуарами и бокалом чего-нибудь игристого.

Хефнер был одним из тех людей, которые подгоняют свою жизнь под образ плейбоя и в соответствии с довлеющими трендами эпох: в 1960-е он выглядел нервозным интеллектуалом с трубкой в зубах, в 1980-е носил бархатные вишнёвые пиджаки и массивные цепи, в 1990-е перешёл на гавайские рубахи и пижамы, и так и остался в них до конца жизни. В Европу Хеф летал на собственном самолёте DC-9 под названием "Большая крольчиха", The Big Bunny, а с третьей женой, Кристал Харрис, у него было 60 лет разницы.

По иронии судьбы Хью Хефнер испытал на себе те же проблемы, с которыми обычно сталкиваются женщины, пытающиеся достичь навязанного сексистским обществом идеала красоты. У него был период анорексии, когда он весил 60 кг, свой пластический хирург в Калифорнии и батареи кремов для лица и тела.

В 72 года доктор прописал ему виагру, так как он всё ещё проводил секс-вечеринки по средам и пятницам — в "гроте", знаменитой спальне с зеркальным потолком, золотым декором и мехами. По сути Хеф стал заложником созданного им же образа плейбоя, который отметает очевидный факт старения человека и естественного снижения с возрастом его сексуальности. И в следовании образу Хеф был безжалостен к себе. Он не мог жить иначе.

Скрытые фигуры

Стандарт идеального женского тела, который Playboy взращивал десятилетиями, стал одним из важных направлений борьбы феминистических организаций. Бодипозитивное движение убеждает женщин не изнурять себя голодовками ради заветных 90–60–90. Не бежать к врачу, чтобы замаскировать каждую растяжку. Феминистки твердят, что все мы разные и в этом наша красота, нужно принять её и полюбить себя. Сохранение здоровья женщин, на которых давят медийные идеальные образы, уже заботит правительства — к примеру, с 1 октября во Франции действует указ, согласно которому на рекламных макетах с фотографиями моделей в случае использования Photoshop или другой ретуши должно быть указание об этом. Иначе нарушителя закона ждёт штраф в 37,5 тыс. евро.

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А что же сам Playboy? В эпоху глобализации журнал и его сайт встретили нового конкурента – онлайн-порно. Чтобы дистанцироваться от него, в октябре 2015 года приняли решение не публиковать обнажённые изображения на обложке, а приложение Playboy Now перевести в "безопасный для работы" режим, опять-таки без обнажёнки. Первый номер в новой концепции вышел в марте прошлого года. Пуританская концепция продержалась ровно год.

В марте этого года раздетые модели вернулись на первую страницу Playboy под слоганом "Быть голой — естественно". Голосов за это решение было предостаточно — маркетологи утверждали, что в обнажёнке заложено ДНК бренда, дистрибуторы горевали о потере подписчиков, а главный креативный директор Playboy Enterprises Купер Хефнер, сын Хью, изначально был против. Когда всё вернулось на круги своя, он написал: "Мы возвращаем себе нашу идентичность и заявляем, кто мы есть. Playboy всегда будет лайфстайл-брендом, сфокусированным на интересах мужчин. Но мы меняемся, так же как развиваются гендерные роли в обществе".

Но пока что кроме громких заявлений эволюция журнала незаметна — всё так же тиражируются стереотипные идеи о женском теле, о месте женщины и сексе как развлечении. И в условиях, когда представление женщин о себе действительно меняется, идеология Playboy становится всё более маргинальной.

Сейчас мнения о Хью Хефнере радикальны: он или благодетель, который изменил жизнь женщин и освободил их от предрассудков, или злодей, укрепивший гендерные стереотипы. Однако стремительные перемены мира, о которых говорят футурологи, к сожалению, не оставят для великого плейбоя места в будущем. Через 30 или 50 лет, когда человечество будет озабочено правовым статусом клонов и укрощением искусственного интеллекта, Хью Хефнера, скорее всего, станут вспоминать лишь как "забавное ископаемое" с отжившими своё установками. И с этим ничего не поделаешь. Мало какой из империй удаётся пережить своего творца. Империя Хью Хефнера не исключение.