Ксенофобские шутки про украинцев появились в словацком детском журнале

В Словакии детский журнал опубликовал ксенофобские шутки, в которых фигурируют украинцы, сирийцы, албанцы и цыгане.
Об этом сообщает Facebook пользовательницы Марины Ка.
В журнале детям предлагают отгадать загадки, разгадки к которым имеют ксенофобский и расистский характер. Например, "Это черное и ест картофель фри", "правильный" ответ журнала – "Половина США".
Другие примеры: "В машине сидят албанец, сириец, украинец. Кто водитель?" (ответ журнала – полицейский); "абсолютно бессодержательно?" (ответ – "Когда цыган учится, несмотря на работу").
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Журнал пошутил и на тему нарушения международных границ Россией. Ответом к загадке "С кем граничит Россия" оказалось: "С кем хочет".
Автор поста уже написала в Генпрокуратуру заявление о возбуждении уголовного дела по факту систематического распространения журналом подобных материалов.
Напомним, в Совете Европы отметили рост ксенофобии в украинском обществе.