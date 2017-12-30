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Главная » Мир » Гендерные "Звёздные войны". Как женщины отвоевали себе место в знаменитой киносаге
Гендерные "Звёздные войны". Как женщины отвоевали себе место в знаменитой киносаге
Фото: David James/Lucasfilm

Гендерные "Звёздные войны". Как женщины отвоевали себе место в знаменитой киносаге

На примере классики кинематографа "Звёздных войн" The New York Times демонстрирует, как американские сценаристы и продюсеры стремятся внедрять в кино идеи всеобщего равенства

30.12.17 361
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В трилогии "Звёздные войны" женщины ведут вполовину меньше диалогов, чем персонажи мужского пола. Незначительность роли принцессы Леи в 1977 году воспринималось как обычное явление, но в современном мире каждый индивид ценится вне зависимости от его пола, происхождения, сексуальных предпочтений.

Пока лучшие умы киноиндустрии ищут способы, как такое разнообразие образов втиснуть в сценарии, группа разработчиков сюжетов из Lucasfilm, похоже, нашла ответ на этот вопрос.

Неутомительный процесс

Пять дней в неделю на туманных холмах Сан-Франциско 11 писателей обсуждают поведение персонажей "Звёздных войн". Они — держатели ключей всего, что связано с киноэпопеей. Под их руководством разрабатываются всевозможные франшизы "Звёздных войн": компьютерные игры, тематические парки развлечений, сувениры и, конечно же, сам фильм.

Группу в 2012 году основала Кэтлин Кеннеди, когда сменила на посту президента Lucasfilm Джорджа Лукаса, пишет The New York Times. Кеннеди решила назначить на пост главы сюжетной линии "Звёздных войн" Кари Харт. Харт, в свою очередь, сделала всё возможное, чтобы членами команды разработчиков сюжетов были не только мужчины, но и женщины. Так в ней появились Райна Робертс и Кэрри Бек. Помимо опыта работы сценаристом, Робертс работала в журнальном издательстве, а Бек — в Институте Санденса, который занимается поддержкой независимых художников.

Разработчиков сюжета "Звёздных войн" объединяет любовь к фильму. Кари Харт ещё в детстве увлеклась принцессой Леей, увидев её в первой части трилогии. "Как писателю, мне очень хотелось увидеть на экранах женских персонажей, которые выглядели бы естественно, — пояснила Харт The New York Times. — Но в те времена было немного людей, которые бы адекватно восприняли то, что я хотела писать. Полагаю, сейчас общество более открыто к моим идеалам, и это меня обнадёживает".

Равенство во всём

Сценаристы "Звёздных войн" стремятся к разнообразию. Иногда им приходится бороться за женских персонажей

Сегодня в группу создателей сюжетов Lucasfilm входят четыре женщины и семь мужчин. Это большой прогресс, ведь даже сейчас среди совокупного числа авторов, которые работают над топовыми фильмами, всего лишь 13% женщин и 5% представителей различных групп меньшинств.

Сценаристы "Звёздных войн" стремятся к разнообразию. Иногда им приходится бороться за женских персонажей. Так произошло с 14-летней девочкой Асокой Тано, которую придумал Джордж Лукас, а сюжетную линию с ней развил режиссёр, продюсер и писатель Дейв Филони. Изначально, когда Тано представили в 2008 году в анимационном сериале "Войны клонов", она обладала высоким голосом и характером трудного подростка. Публике персонаж пришёлся не по душе, группу разработчиков буквально засыпали письмами с жалобами.

Филони настоял на том, чтобы Асока Тано осталась в фильме, а группа разработчиков продолжила развивать её образ. В новом анимационном сериале "Звёздные войны: повстанцы" Тано предстала уже 30-летней. Теперь у неё множество поклонников, особенно среди женщин, констатирует The New York Times.

Такие персонажи, как Асока Тано, обретают всё большую значимость во вселенной "Звёздных войн". Новый, пока ещё неопубликованный анализ киноэпопеи показывает прогресс в увеличении роли женского пола и различных рас в культовом фильме. Исследователь Шрикант Нараянан совместно с лабораторией анализа контекстов фильмов университета Южной Калифорнии пришёл к выводу, что в эпизоде 1977 года "Новая надежда" женщинам досталось 6,3% диалогов. В эпизоде 2015 года "Пробуждение силы" показатель вырос до 27,8%, в "Изгое-один", вышедшем в 2016, уже до  44,7%. Нараянан отмечает, что количество женских диалогов в франшизе сопоставимо с другими современными популярными фильмами, которые проанализировала команда.

"Звёздные войны" от других топовых фильмов заметно отличает то, что в их последних эпизодах женщины так же значимы, как и мужчины, тогда как в других картинах им зачастую отводят второстепенные роли. Писатель и режиссёр Риан Джонсон, который придумал сценарий для эпизода "Последние джедаи", впервые ввёл в "Звёздные войны" азиатку американского происхождения Келли Мари Трэн.

"Персонажи на экране отражают реальную картину мира, и я надеюсь, что вскоре во всех фильмах будет соблюдено гендерное равенство", — говорит Кари Харт, глава сюжетной линии "Звёздных войн".

По материалам The New York Times
Перевод Даниила Непочатова

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