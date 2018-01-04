Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В Латвии уравняли в правах ветеранов СССР и Третьего рейха

В Латвии уравняли в правах ветеранов СССР и Третьего рейха

В Латвии уравняли в правах ветеранов СССР и Третьего рейха
Фото: delphi. lv

Закон, подписанный президентом Вейонисом, вступит в силу 1 февраля 2018 года

04.01.18 221
100

Сегодня президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил закон "О статусе участника Второй мировой войны", принятый Сеймом в минувшем декабре.

Как сообщает Телеграф, закон вступает в силу 1 февраля 2018 года.

Его действие распространяется только на граждан Латвии. Статус могут получить люди, которые по состоянию на 17 июня 1940 года (дата ввода советских частей в республику) были латвийскими гражданами или легально приехали на постоянное место жительства.

В свою очередь, члены Национал-социалистической партии Германии, тайной полиции и служб безопасности фашистского режима ветеранами признаваться не будут. Статус также не присвоят сотрудникам КГБ и осуждённым.

Остальные участники Второй мировой войны получат соответствующее свидетельство, памятный знак, а также доступ к пособиям и льготам.

Также в документе указывается, что Рига не несет юридической ответственности за деятельность "оккупационных властей", и страна не принимала участия в военных действиях, как "оккупированное государство".

Ранее в парламенте объясняли, что закон направлен на признание заслуг граждан Латвии, которые участвовали в конфликте, причем независимо от того, против кого они воевали: нацистской Германии и ее союзников или против СССР. Им будет выдаваться свидетельство установленного образца и памятный нагрудный знак. Органы местного самоуправления будут сами решать вопрос о предоставлении социальной помощи или льгот ветеранам.

Напомним, Литва, Латвия и Эстония призвали не называть их "бывшими республиками СССР".

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
В аэропорту Риги установят детектор жидкой взрывчаткиУкрзализныця требует компенсацию за перевозки льготниковВ Украине возобновили льготную госпрограмму "доступное жилье"

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Очень актуальное искусство. 10 событий, которыми запомнится 2017 год, в картинах классиков 2020
  2. Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 7110
  3. Целую, Витя. Когда бывает стыдно 7710
  4. Не дразните гусей. Что означает для Украины победа Нафтогаза над Газпромом 11410
  5. Храмы моего Города. Что упускают туристы во Львове 3911
  6. Распушение чувствилищ. Как полюбить Венецию без фотоаппарата, телефона и путеводителя 2555
  7. Скрипач одесской национальности. Павел Верников об учителях, смехе и грусти 1987
  8. Сломать рамки. Как Роман Михайлов препарирует страх 1448
  9. Радиация времени. Главные сериалы декабря 1844
  10. Выбор оленя. Зачем смотреть фильм "Убийство священного оленя" 2595
  1. Межконтинентальная ракета КНДР упала на мирный город, - СМИ 4043 / 4881
  2. Ученый назвал виды животных, исчезнувшие навсегда в 2017 году 3995 / 4503
  3. Резкое повышение минималки до 4100 гривен в Минфине назвали "дилетанством" 2282 / 2458
  4. Климкин сообщил о срыве визита главы МИД Германии на Донбасс 2180 / 2441
  5. В Сирии атакована российская база Хмеймим, уничтожено минимум 7 самолетов 1971 / 2392
  6. Сашка Machine. Как киевский мальчишка стал профессиональным гонщиком 1777 / 2002
  7. Подозреваемый в убийствах и поджогах луганчанин задержан в Киеве 1370 / 1545
  8. Американское летальное оружие будет вдали от Донбасса, - СМИ 1342 / 1665
  9. В 2018 году украинцы отгуляют 11 государственных выходных 1330 / 1600
  10. На украинский рынок вышел крупнейший в мире портовый оператор 1277 / 1463
  1. Ненужная правда. Битва с информационными маньяками проиграна 21 / 1721
  2. Никто и не обещал, что не будет страшно, — философ Анатолий Ахутин 16 / 903
  3. Коротко и ясно. Как искусственный язык учит фокусироваться на главном 16 / 1301
  4. Принесите под церковь куклу: запорожский священник отказался отпевать ребенка 13 / 2420
  5. В "Киевстаре" прошел обыск 9 / 1359
  6. Резкое повышение минималки до 4100 гривен в Минфине назвали "дилетанством" 8 / 2458
  7. Сашка Machine. Как киевский мальчишка стал профессиональным гонщиком 7 / 2002
  8. Ученый назвал виды животных, исчезнувшие навсегда в 2017 году 6 / 4503
  9. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 6 / 5894
  10. Украинка Соловьева претендует на звание "Атлет года-2017" 5 / 75
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.