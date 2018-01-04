В Латвии уравняли в правах ветеранов СССР и Третьего рейха

Сегодня президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил закон "О статусе участника Второй мировой войны", принятый Сеймом в минувшем декабре.

Как сообщает Телеграф, закон вступает в силу 1 февраля 2018 года.

Его действие распространяется только на граждан Латвии. Статус могут получить люди, которые по состоянию на 17 июня 1940 года (дата ввода советских частей в республику) были латвийскими гражданами или легально приехали на постоянное место жительства.

В свою очередь, члены Национал-социалистической партии Германии, тайной полиции и служб безопасности фашистского режима ветеранами признаваться не будут. Статус также не присвоят сотрудникам КГБ и осуждённым.

Остальные участники Второй мировой войны получат соответствующее свидетельство, памятный знак, а также доступ к пособиям и льготам.

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Также в документе указывается, что Рига не несет юридической ответственности за деятельность "оккупационных властей", и страна не принимала участия в военных действиях, как "оккупированное государство".

Ранее в парламенте объясняли, что закон направлен на признание заслуг граждан Латвии, которые участвовали в конфликте, причем независимо от того, против кого они воевали: нацистской Германии и ее союзников или против СССР. Им будет выдаваться свидетельство установленного образца и памятный нагрудный знак. Органы местного самоуправления будут сами решать вопрос о предоставлении социальной помощи или льгот ветеранам.

Напомним, Литва, Латвия и Эстония призвали не называть их "бывшими республиками СССР".