В Эстонию прилетели американские F-16

На международные учения в Эстонию прибыли 12 истребителей F-16 Национальной гвардии американского штата Огайо.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Главный штаб эстонских Сил обороны.
Сегодня, 14 января, истребители 112-й эскадрильи Национальной гвардии Огайо прилетели на авиабазу Эмари под Таллином с американской авиабазы в Толедо.
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"Одна из целей предстоящих учений — практика в широкомасштабных воздушных операциях. На помощь в этих учениях придут и опытные авианаводчики из Бельгии", — рассказал и.о. командующего ВВС Эстонии полковник Рийво Валге.
Учения продлятся до середины марта.
Упражнения "воздух-воздух" пройдут в предназначенных для этого тренировочных зонах на островах и в Западной Эстонии на высотах не ниже 1,5 километров.
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