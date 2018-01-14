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Главная » Мир » В Эстонию прилетели американские F-16

В Эстонию прилетели американские F-16

В Эстонию прилетели американские F-16
Фото: Главный штаб эстонских Сил обороны

Одна из целей предстоящих учений — практика в широкомасштабных воздушных операциях

14.01.18 369
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На международные учения в Эстонию прибыли 12 истребителей F-16 Национальной гвардии американского штата Огайо.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Главный штаб эстонских Сил обороны.

Сегодня, 14 января, истребители 112-й эскадрильи Национальной гвардии Огайо прилетели на авиабазу Эмари под Таллином с американской авиабазы в Толедо.

"Одна из целей предстоящих учений — практика в широкомасштабных воздушных операциях. На помощь в этих учениях придут и опытные авианаводчики из Бельгии", — рассказал и.о. командующего ВВС Эстонии полковник Рийво Валге.

Учения продлятся до середины марта. 

Упражнения "воздух-воздух" пройдут в предназначенных для этого тренировочных зонах на островах и в Западной Эстонии на высотах не ниже 1,5 километров.

Напомним, эстонская полиция меняет пистолеты Макарова на Глоки.

 
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