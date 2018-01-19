Будапешт и дальше собирается блокировать интеграционные устремления Киева

Будапешт не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина на уровне министров обороны. Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил после встречи с главой Общества венгерской культуры в Закарпатье и народным депутатом Василием Брензовичем, передает Радио Свобода.

Сийярто подчеркнул, что позиция Венгрии, как и раньше, остается неизменной: Будапешт не будет поддерживать евроинтеграционные устремления Киева до решения образовательного вопроса.

"Венгрия готова к консультациям и заключению договоренностей с Киевом в вопросе закона об образовании, но только в случае, если их содержание будет совпадать с интересами и желанием венгерского меньшинства в Закарпатье", – подчеркнул министр.

По его словам, официальный Будапешт и в дальнейшем рассматривает образовательный закон как такой, который направленный против международных и европейских норм, двусторонних договоренностей и базового договора между Будапештом и Киевом.

Сийярто отметил, что с момента принятия решения Венецианской комиссией никаких консультаций между украинской властью, правительством Венгрии и представителями венгерского меньшинства в Закарпатье не было.

"В Будапеште с тревогой следят за дальнейшим рассмотрением в Верховной Раде законопроектов, которые дискриминируют права нацменьшинств", – заявил он.

Напомним, 8 декабря Венецианская комиссия приняла решение относительно положений нового Закона Украины "Об образовании" касательно преподавания на государственном языке, языке меньшинств и других языках.

В решении говорится, что содействие усилению государственного языка и его обязательность для всех граждан является "законной и даже похвальной целью государства". То же самое касается и государственных мер по изучению языка всеми гражданами, которые являются путем к преодолению существующих неравномерностей и способствуют эффективной интеграции в общество лиц, относящихся к национальным меньшинствам.