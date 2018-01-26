В Эфиопии помиловали больше 2 тыс. политзаключенных

В протестах в 2015-2016 годах погибло несколько сотен человек

Более двух тысяч человек, которые были заключены в тюрьму за участие в массовых беспорядках, охвативших Эфиопию в период с 2015 по 2016 год, были помилованы. Об этом сообщает агентство Украинские новости со ссылкой на The Guardian.

В протестах в 2015-2016 годах погибло несколько сотен человек, а власти после них предприняли несколько волн репрессий. Аналитики говорят, что беспорядки указывают на глубокое недовольство правлением Эфиопской Народно-революционной демократической партии (ЭНРДП).

В январе премьер-министр Хайлериам Дезальн сообщил, что будут освобождены все политические заключенные, а печально известную тюрьму закроют.

Но его пресс-секретарь уточнил, что его слова были неправильно истолкованы и только "некоторые члены политических партий" будут освобождены "с целью установления национального консенсуса".

26 января высшие должностные лица в регионе Оромо объявили о том, что 2354 заключенных были помилованы, из которых 1 588 уже были осуждены и приговорены.

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Ранее сообщалось, что лидер оппозиции Мерара Гудина, который был арестован в декабре 2016 года по возвращении из Брюсселя, где он обратился к членам Европейского парламента о насилии в Оромии, был освобожден вместе с 114 другими заключенными.

Правительство в Аддис-Абебе уже давно обвиняется правозащитными группами в использовании соображений безопасности в качестве предлога для подавления инакомыслия и свободы средств массовой информации.