SpaceX успешно протестировала новый режим посадки своих ракет

SpaceX протестировала режим посадки первой ступени ракеты Falcon 9 с использованием трех двигателей. Предположительно, новая схема позволит экономить топливо и использовать его для увеличения полезной нагрузки. Об этом пишет N+1.

Компания SpaceX при разработке ракеты-носителя Falcon 9 закладывала в нее возможность посадки первой ступени для повторного использования. В 2015 году компания впервые провела мягкую посадку первой ступени на сушу, а в 2017 году впервые повторно использовала посаженную ранее ступень. Повторное использование отработавших ступеней позволяет компании экономить на запусках примерно половину средств по сравнению с производством новых.

Обычно посадка первой ступени Falcon 9 происходит по определенному сценарию. После того, как первая ступень отработала, в ней остается небольшой запас топлива; она отделяется от второй ступени и разворачивается. Затем происходит три включения двигателей: изначальное торможение тремя двигателями, второе торможение тремя двигателями перед входом в плотные слои атмосферы и последнее торможение одним двигателем непосредственно перед посадкой на морскую платформу или стартовую площадку.

Испытания экспериментального способа посадки прошли 31 января, при запуске люксембургского спутника GovSat-1. На этот раз первая ступень выполняла последнее торможение перед посадкой не одним, а сразу тремя двигателями. Предположительно, использование трех двигателей позволит сократить время работы двигателей, что позволит начинать торможение ближе к поверхности. Предполагается, что за счет этого можно сэкономить топливо, что в итоге приведет к небольшому увеличению полезной нагрузки во время запусков с возвратом ступени.

Поскольку посадка была экспериментальной, компания решила сажать первую ступень не на морскую платформу, а прямо на воду. Тем не менее, Маск заявил, что ступень не разрушилась во время посадки и компания попытается вернуть ее на берег. Стоит отметить, что компания и раньше проводила тестовые посадки в океан.

Посадка на поверхность воды, а не морскую платформу Of Course I Still Love You может также быть связана с тем, что у компании есть всего одна баржа, которая "ловит" первые ступени у восточного побережья США после запуска с мыса Канаверал. Вторая платформа Just Read the Instructions находится у западного побережья - на нее садятся первые ступени ракет, запущенных с базы Ванденберг. SpaceX планирует использовать платформу Of Course I Still Love You во время первого запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, назначенного на 6 февраля, поэтому, вероятно, компания решила не рисковать баржей в этот раз. Во время запуска Falcon Heavy планируется посадить сразу три сегмента первой ступени: центральный должен приземлиться на платформу в океане, а боковые ускорители обратно на космодром.