В Польше по воскресеньям запретят торговать

Через два года

В Польше постепенно войдет в силу почти полный запрет на розничную торговлю по воскресеньям.

Об этом сообщает Европульс.

Уже в следующем году магазинам в Польше придется сократить количество рабочих воскресений на три в месяц (соответственно, они будут открыты в течение одного или максимум двух выходных в месяц).

А в 2020 году каждый магазин сможет принимать посетителей по воскресеньям только 7 раз в год.

Такая мера была предложена профсоюзами. Как показал опрос, проведенный в октябре 2017 года, 51% поляков поддерживают такое решение.

Напомним, Фокус разбирался, можно ли прожить в Киеве неделю без бумажных гривен.