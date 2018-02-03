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Главная » Мир » В Польше по воскресеньям запретят торговать

В Польше по воскресеньям запретят торговать

В Польше по воскресеньям запретят торговать
Фото: J.B.O.

Через два года

03.02.18 124
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В Польше постепенно войдет в силу почти полный запрет на розничную торговлю по воскресеньям.

Об этом сообщает Европульс.

Уже в следующем году магазинам в Польше придется сократить количество рабочих воскресений на три в месяц (соответственно, они будут открыты в течение одного или максимум двух выходных в месяц). 

А в 2020 году каждый магазин сможет принимать посетителей по воскресеньям только 7 раз в год.

Такая мера была предложена профсоюзами. Как показал опрос, проведенный в октябре 2017 года, 51% поляков поддерживают такое решение.

Напомним, Фокус разбирался, можно ли прожить в Киеве неделю без бумажных гривен.

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