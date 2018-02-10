В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый карнавал

В бразильском Рио-де-Жанейро состоялось торжественное открытие всемирно известного карнавала. В пятницу, 9 февраля, мэр города Марселу Кривелла передал ключ от города королю карнавала, что знаменовало начало веселого народного праздника, пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa.



Веселье в Рио продлится девять дней. Ожидается, что карнавалить в городе будут не менее 6,5 миллиона человек, в том числе 1,5 миллиона туристов. Количество населения Рио-де-Жанейро составляет около 6,3 миллиона.

Карнавал проходит в довольно трудное для Рио время. В прошлом году из-за нехватки средств в городской казне были уволены около 80 тысяч работников. Город также сократил помощь школам самбы.

В этом году дефицит бюджета ожидается в сумме не менее трех миллиардов долларов США.

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