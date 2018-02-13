Саакашвили попросил "не смешить его тапочки"

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили не верит, что его экстрадируют на родину, поскольку местной власти невыгодно его присутствие в стране.

Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.

"Как говорят в Одессе: не смешите мои тапочки. Эта власть в Грузии боится меня, как черт ладана. Если бы они хотели экстрадировать меня, они бы сделали это еще вчера", –прокомментировал он возможную экстрадицию из Польши в Грузию.

Саакашвили заявляет, что не будет просить в Польше политического убежища.

"У меня был разговор с руководством Министерства внутренних дел (Польши). Они мне звонили, когда я прибыл в аэропорт. Первый вопрос, который они мне задали, - буду ли я просить политическое убежище в Польше… Я ответил, что нет, не буду просить никакого политического спасения", - сказал экс-президент.

Напомним, Тбилиси пока не может просить Варшаву об экстрадиции Саакашвили.