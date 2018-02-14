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Главная » Мир » NBC News показал 200 тысяч твитов российских троллей, которые удалил Twitter

NBC News показал 200 тысяч твитов российских троллей, которые удалил Twitter

NBC News показал 200 тысяч твитов российских троллей, которые удалил Twitter
Фото: Twitter

Тролли из РФ выдавали себя за активистов разного политического направления

14.02.18 335
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Американский телеканал NBC News 14 февраля обнародовал тысячи твитов, опубликованных учетными записями российских троллей в ходе президентской кампании в 2016 году. Об этом сообщает Европейская правда.

Как отмечает телеканал, твиты были удалены Twitter после того, как компания связала их с "злонамеренной деятельностью".

База данных с 200 тысяч твитов, опубликованная NBC News, показывает, что российские тролли представляли из себя активистов разного политического направления, маскировались под активистов движения Black Lives Matter, а также Республиканской партии Теннесси.

Сотни тысяч твитов содержали как резкие комментарии - такие как обвинения демократов в практиковании колдовства или риторику, направленную против полиции, так и более мягкие вроде похвалы бывшей первой леди Мишель Обамы.

Следователи проследили связь учетных записей с кремлевскими "ольгинскими троллями" - так называемым "Агентством интернет-исследований". Разведка США оценивает организацию частью российских государственных усилий, направленных на влияние на исход президентских выборов 2016 года.

Напомним, в прошлом году Twitter передал Конгрессу США имена тысяч учетных записей, связанных с Россией, и удалил учетные записи и их сообщения с платформы. NBC News восстановил удаленные твиты с помощью трех источников, знакомых с системами данных Twitter.

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