После вмешательства посла товар изъяли из продажи

В одном из магазинов Будапешта продавали карту с некорректным обозначением оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп в Facebook.

На карте цвет обозначения оккупированного полуострова отличался от цвета обозначения остальной территории Украины. Кроме того, в другой цвет была окрашена часть Одесской и Херсонской областей.

После обращения к владельцу магазина карту изъяли из продажи. Также украинская сторона обратилась к венгерским официальным органам и в издательство, которое выпустило карту, для недопущения дальнейшего распространения издания.

"Просим всех, кто обнаружит подобные случаи, информировать посольство, чтобы оперативно реагировать на любые проявления неуважения к территориальной целостности Украины", - написала Непоп.