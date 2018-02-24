В Йемене произошел двойной теракт: десятки погибших и раненых

В субботу, 24 февраля, в городе Адем (Йемен) прогремели два мощных взрыва, в результате которых погибли и пострадали десятки людей. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

На данный момент точное количество жертв неизвестно. Только в один из госпиталей города привезли тела 5 погибших, большинство из которых военнослужащие, и нескольких раненых. Среди раненых есть и гражданские лица.

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Местные жители рассказали о двух крупных взрывов. Отмечается, что главной целью нападения был лагерь антитеррористических сил, расположенный в юго-западной части города. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение.