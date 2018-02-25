В Шотландии появится "пивной отель"

Во всех номерах из кранов будет течь хмельной напиток

Шотландский бренд пива BrewDog до 2019 года планирует построить первый в мире "пивной отель". Об этом пишет Громадське.

Отель DogHouse будет состоять из 26 номеров, каждый из которых оборудуют специальным краном, из которого круглосуточно будет течь пиво. В ванных комнатах разместят холодильники со всеми видами крафтового пива BrewDog.

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Идея создания пивного отеля возникла еще в 2009 году. Строительство будет стоить более $70 млн. Компания собрала эти деньги за 10 лет от 73 тыс. инвесторов.