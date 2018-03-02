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Главная » Мир » Новым президентом Армении стал Армен Саркисян

Новым президентом Армении стал Армен Саркисян

Новым президентом Армении стал Армен Саркисян
Фото: официальный сайт На­ци­о­наль­ного собрания Армении

К исполнению своих обязанностей он приступит с 9 апреля

02.03.18 569
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В пятницу, 2 марта, парламент Армении путем тайного голосования избрал нового президента страны.

Как сообщает Интерфакс, на эту должность был выбран бывший премьер-министр, посол в Великобритании Армен Саркисян.

Он был единственным кандидатом на президентский пост.

К исполнению своих обязанностей Саркисян приступит с 9 апреля, когда закончатся полномочия действующего главы государства Сержа Саргсяна.

Согласно новой конституции Армении, президент избирается сроком на семь лет.

Ранее сообщалось, что в Армении прошли парламентские выборы, победу на которых одержала правящая пророссийски настроенная Республиканская партия (РПА), председателем которой является президент страны Серж Саргсян.

Справка: Армен Саркисян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Окончил факультет физики и математики Ереванского госуниверситета (ЕГУ). Преподавал в ЕГУ, а в 1984 и 1989-1991 гг. - в Кембриджском университете и Институте математики Университета Лондона.

В 1992-1995 гг., 1998-2000 гг., и с 2013 года занимал должность посла Армении в Великобритании. Занимал также должности посла в ЕС, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане. В 1995-96 гг. был руководителем миссии Армении в ЕС.

В ноябре 1996 года был назначен премьер-министром Армении, однако спустя четыре месяца подал в отставку из-за проблем со здоровьем.

Долгие годы был консультантом в компаниях British Petroleum, Alcatel, Telefonica. Является основателем астанинского ежегодного Евразийского медиафорума.

Владелец компании Knightsbridge Group, которая состоит более чем из 15 компаний, работающих в различных отраслях промышленности, в том числе энергетика, защита окружающей среды, нефте- и газодобывающая промышленность, мультимедиа, высокие технологии, телекоммуникации. Группа компаний участвует в проектах в Европе, России, Китае, Монголии, Индии и Казахстане.

Женат, имеет двух сыновей, трех внуков.

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