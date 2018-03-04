На московском стадионе "Лужники" состоялся митинг в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина.

В мероприятии приняли участие многие известные спортсмены, в частности – 15-летняя олимпийская чемпионка Пхенчхана в фигурном катании Алина Загитова, что, как подметил Обозреватель, запрещено законами РФ.

Согласно статьи 48, пункта 6, Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации": "запрещается привлекать к предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лиц, не достигших на день голосования возраста 18 лет, в том числе использовать изображения и высказывания таких лиц в агитационных материалах".

В той же статье уточняется, что к агитации относится "деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов".

Нарушителям грозит штраф на сумму от 1 до 30 тысяч рублей, а саму Загитову должны доставить в полицию.

Напомним, Россия кинула своих олимпийцев на "бэхи". Алине Загитовой достался BMW X5, а не BMW X6.