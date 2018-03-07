На аукционе Winner's продали за 103 тыс. долларов письмо Альберта Эйнштейна, посвященное теории относительности. Об этом сообщает ZN,UA.
Отмечается, что письмо было написано "в наиболее захватывающий, волнующий период научной карьеры Эйнштейна".
Письмо было написано 10 декабря 1928 года и отправлено из Берлина, оно адресовано математику Герману Мюнцу. В письме Эйнштейн описал финальные этапы развития теории относительности. Также к письму был приложен конверт, в котором оно было отправлено.
Источник: winners-auctions.com