В России завели дело на американского журналиста за призыв разбомбить Керченский мост

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело на американского журналиста Тома Рогана написавшего для журнала Washington Examiner колонку "Украине нужно взорвать Крымский мост Путина" ("Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge"). Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ.

15 мая 2018 года в Российской Федерации было торжественно открыто автомобильное движение по Крымскому мосту, соединяющему Крымский и Таманский полуостровы. Это событие широко освещалось средствами массовой информации, в том числе иностранными масс-медиа.

Российские следователи усмотрели в тексте "признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности" на российской территории. Следком РФ назначил психолого-лингвистическую экспертизу публикации и проводит доследственную проверку в отношении редактора журнала по факту публикации колонки Рогана.

В своей колонке Роган написал, что украинская авиация должна нанести авиаудар по мосту таким образом, чтобы сделать его, по крайней мере, временно непригодным для использования.

"Из-за своей значительной длины, украинские ВВС способны нанести удар по мосту таким образом, чтобы одновременно снизить риск жертв со стороны тех, кто по нему едет", - считает американский журналист.

Такие действия, возможно, привели бы к российскому наступлению в Украине, но, как предполагает Рога, эскалация конфликта и так случится в ближайшие несколько месяцев, потому что "Путин хочет постепенно поглотить Украину".

"Авиаудары также будут служить двум другим целям: они привлекут внимания к закулисному кумовству проекта (контракт на строительство получил любимый олигарх Путина, Аркадий Ротенберг) и бросят вызов русскому националистическому нарративу на том языке, который эти националисты понимают", - подытожил Роган.

Напомним, строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. 15 мая 2018 года состоялась официальное открытие автомобильного движения по мосту.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Керченский мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать Крым".