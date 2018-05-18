Сергея Скрипаля выписали из больницы

Он чувствует себя хорошо, однако необходима реабилитация

В Британии выписали из больницы экс-сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает телеканал Sky News в Twitter.

"Районная больница в Солсбери утверждает, что бывший шпион Сергей Скрипаль был выписан после отравления нервно-паралитическим веществом в марте", - говорится в сообщении.

Salisbury District Hospital says former spy Sergei Skripal has been discharged after being poisoned in a nerve agent attack in March — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 18 травня 2018 р.

Департамент здравоохранения Великобритании также опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил о выписке Скрипаля.

"Это фантастическая новость о том, что Сергей Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо после отравления нервно-паралитическим веществом, чтобы выписаться из больницы", - приводятся слова и.о. директора районной больницы Кары Карлс-Беркс.

Другие подробности лечения в департаменте отказались рассказать.

Врачи отметили, что организму отравленных еще нужно пройти процесс стабилизации и выработать ферменты вместо тех, что были убиты нервно-паралитическим газом.

Напомним, 4 марта бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия вероятнее всего ответственна за отравление Скрипаля. По ее словам, бывшего шпиона отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. По словам британских медиков, она пришла в сознание и может разговаривать. 10 апреля СМИ сообщили о выписке Юлии Скрипаль из больницы после отравления в британском Солсбери.