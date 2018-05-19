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На свадьбу принца Гарри съезжаются звездные гости

На свадьбу принца Гарри съезжаются звездные гости
Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже поздравила жениха и невесту

19.05.18 137
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Сегодня, 19 мая, в полдень по британскому времени (14:00 по Киеву) в Англии состоится свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Среди гостей церемонии - актеры Джордж Клуни и Идрис Эльба, а также футболист Дэвид Бекхэм.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже обратилась к брачующимся с наилучшими пожеланиями в день их торжества.

Глава британского правительства оставила послание жениху и невесте на своей странице в Twitter: "Мои наилучшие пожелания принцу Гарри и Меган Маркл в день их свадьбы. Чудесного дня всем тем, кто присоединится к национальному торжеству в ходе народных гуляний и других мероприятий".

Выйдя из церкви, молодожены проедут через Виндзор, где и находится Виндзорский замок - одна из официальных резиденций королевы. Процессия закончится в Георгиевском зале в Виндзорском замке, где будет торжественный обед, на который приглашены 600 человек.

Ближе к вечеру молодожены отправятся в находящийся неподалеку Фрогмор-хаус - загородную резиденцию королевской семьи, где соберутся 200 их ближайших друзей.

Напомним, принц Гарри встречается с американской актрисой Меган Маркл с июля 2016 года. Вместе на публике как пара они впервые появились в сентябре 2017 года - на соревнованиях "Игры непобежденных" (Invictus Games), в которых участвуют бывшие и действующие военные, ставшие инвалидами.

27 октября 2017 года принц Гарри и Меган Маркл объявили о своей помолвке.

Позже стало известно, что церемония бракосочетания пройдет 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Пара попросила всех желающих поздравить их со свадьбой пожертвовать деньги на благотворительность, а не дарить им подарки. 

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