На свадьбу принца Гарри съезжаются звездные гости

Сегодня, 19 мая, в полдень по британскому времени (14:00 по Киеву) в Англии состоится свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Среди гостей церемонии - актеры Джордж Клуни и Идрис Эльба, а также футболист Дэвид Бекхэм.



В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже обратилась к брачующимся с наилучшими пожеланиями в день их торжества.

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Глава британского правительства оставила послание жениху и невесте на своей странице в Twitter: "Мои наилучшие пожелания принцу Гарри и Меган Маркл в день их свадьбы. Чудесного дня всем тем, кто присоединится к национальному торжеству в ходе народных гуляний и других мероприятий".

My very best wishes to Prince Harry and Meghan Markle on their wedding day. To all of those joining the national celebration with street parties and other events, have a wonderful day. #RoyalWedding — Theresa May (@theresa_may) 19 мая 2018 г.

Выйдя из церкви, молодожены проедут через Виндзор, где и находится Виндзорский замок - одна из официальных резиденций королевы. Процессия закончится в Георгиевском зале в Виндзорском замке, где будет торжественный обед, на который приглашены 600 человек.



Ближе к вечеру молодожены отправятся в находящийся неподалеку Фрогмор-хаус - загородную резиденцию королевской семьи, где соберутся 200 их ближайших друзей.

Напомним, принц Гарри встречается с американской актрисой Меган Маркл с июля 2016 года. Вместе на публике как пара они впервые появились в сентябре 2017 года - на соревнованиях "Игры непобежденных" (Invictus Games), в которых участвуют бывшие и действующие военные, ставшие инвалидами.

27 октября 2017 года принц Гарри и Меган Маркл объявили о своей помолвке.

Позже стало известно, что церемония бракосочетания пройдет 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Пара попросила всех желающих поздравить их со свадьбой пожертвовать деньги на благотворительность, а не дарить им подарки.