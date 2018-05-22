Трамп готов отказаться от встречи с лидером КНДР

Возможная встреча двух лидеров должна состояться в Сингапуре 12 июня

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности отказа от переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые должны пройти в июне.



Об этом заявил американский вице-президент Майкл Пенс, сообщает Reuters.



"Будет большой ошибкой со стороны Ким Чен Ына думать, что он может играть Дональдом Трампом", − подчеркнул Пенс.

Он отметил, что президент "вне всяких сомнений" сохраняет за собой право отказаться от встречи с северокорейским лидером.

Ранее Фокус писал, что возможная встреча двух лидеров должна состояться в Сингапуре 12 июня.

Напомним, Северная Корея накануне отменила встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи, которая должна была состояться в среду, 16 мая, в пункте переговоров Пханмунджом на границе двух стран.

Причиной отмены стали совместные военные учения Республики Корея и США.

Маневры представляют собой репетицию вторжения в Северную Корею и провокацию на фоне потепления в межкорейских отношениях.

Кроме того, в Северной Кореи пригрозили прекратить сотрудничество с Соединенными Штатами.