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Видео В Бельгии мужчина убил двух полицейских и захватил заложницу

<span class="label red">Видео</span> В Бельгии мужчина убил двух полицейских и захватил заложницу
Место происшествия в Льеже/Фото: Скриншот

Во время стрельбы мужчина кричал "Аллах акбар"!

29.05.18 219
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В бельгийском Льеже вооруженный мужчина застрелил двух офицеров полиции, сообщает Euronews.

"Два полицейских убиты в городе Льеж на востоке Бельгии во вторник утром", - говорится в сообщении.

По официальным данным, злоумышленник захватил заложницу, но был ликвидирован правоохранителями во время спецоперации. Женщина не пострадала.

Полиция пытается выяснить мотивы нападавшего.

По словам очевидцев, во время стрельбы мужчина кричал "Аллах акбар"!

Отметим, ранее в результате взрыва в жилом доме в центре Антверпена (Бельгия) пострадали 14 человек.

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