Во время стрельбы мужчина кричал "Аллах акбар"!

В бельгийском Льеже вооруженный мужчина застрелил двух офицеров полиции, сообщает Euronews.



"Два полицейских убиты в городе Льеж на востоке Бельгии во вторник утром", - говорится в сообщении.

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По официальным данным, злоумышленник захватил заложницу, но был ликвидирован правоохранителями во время спецоперации. Женщина не пострадала.

Deuxième convoi d’ambulance qui quitte la zone. La situation a l’air d’être terminée. Moins d’effervescence sur le boulevard, les policiers sont moins sur les nerfs pic.twitter.com/sexjKmfkuG — Victor ⌬ (@VICTORJ_FR) 29 мая 2018 г.

Полиция пытается выяснить мотивы нападавшего.



По словам очевидцев, во время стрельбы мужчина кричал "Аллах акбар"!

Отметим, ранее в результате взрыва в жилом доме в центре Антверпена (Бельгия) пострадали 14 человек.