Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии

Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии

Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии
Фото из открытых источников

В непризнанных республиках откроются посольства Сирийской арабской республики

29.05.18 138
000

Сирия признала независимость непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия, а также договорилась об установлении дипломатических отношений.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления "министерств иностранных дел" Абхазии и Южной Осетии.

"Республика Южная Осетия и Сирийская Арабская Республика объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств с даты опубликования настоящего коммюнике", - говорится в сообщении югоосетинского МИД.

Сирия и Абхазия также договорились о взаимном признании и установлении дипломатических отношений.

"29 мая 2018 года Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика (САР) объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств, что отражает их общее стремление развивать отношения во всех областях", - говорится в обращении "президента Абхазии" Рауля Хаджимбы.

Отмечается, что в понедельник, 28 мая, состоялась встреча "послов" Республики Абхазия, Сирийской Арабской Республики и Республики Южная Осетия в России.

Напомним, 18 мая в российском Сочи в четверг, 17 мая, состоялась встреча президентов РФ Владимира Путина и Сирии Башара Асада.

В ходе переговоров Путин поздравил Асада с "успехами сил правительственной армии" в борьбе с террористами и заявил о создании условий для возобновления политического процесса в Сирии.

Справка

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года российские военные вошли в Грузию после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия. В результате 5-дневной войны Россия признала независимость двух грузинских регионов - Абхазии и Южной Осетии и ввела дополнительные войска и вооружение на свои военные базы на этих территориях. Все государства мира - за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру - признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008 года погибли более 400 человек, более двух тысяч были ранены.

12 августа 2008 года Грузия подала в ООН иск против России о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В сентябре 2010 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, признающую право возвращения всех беженцев и перемещенных лиц в свои дома на всей территории Грузии, включая Абхазию и Южную Осетию. Грузинская сторона надеется, что эта резолюция поможет им при рассмотрении иска в Гааге.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Украина в ближайшее время подпишет договор о поставках урана в РоссиюПремьер-министр Польши назвал Северный поток-2 ядовитой таблеткой для ЕвропыВ НАТО подробно рассказали, как Россия вмешивается в выборы и референдумы в разных частях света
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 30619
  2. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 9354
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 2230
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8501
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 15304
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 17897
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 11102
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 12697
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 9844
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 4811
  1. Кулаки, кирпичи и газ: ночью в центре Киева произошла драка с участием фанатов "Ливерпуля" 32153 / 35236
  2. Супрун популярно объяснила, что случается с головой фанатов смартфонов 4372 / 11771
  3. Патрон Полтавы. Необычная история самого честного градоначальника в Российской империи 3719 / 4295
  4. Очень воздушный экспресс. Сможет ли окупиться железная дорога между Киевом и аэропортом Борисполь 3049 / 3438
  5. Украинцы смогут увидеть самое длинное затмение Луны в ХХI веке 2868 / 3313
  6. Названы пять лучших книг за последние полвека 2791 / 3541
  7. В Кирилловке подтоплена половина всех баз отдыха, - ГСЧС 1889 / 2130
  8. Травма Салаха может обойтись капитану "Реала" в €1 млрд 1529 / 1669
  9. Самое старое дерево Европы растет в Италии, - ученые 1409 / 1666
  10. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 1234 / 30619
  1. Кулаки, кирпичи и газ: ночью в центре Киева произошла драка с участием фанатов "Ливерпуля" 37 / 35236
  2. Патрон Полтавы. Необычная история самого честного градоначальника в Российской империи 25 / 4295
  3. Названы пять лучших книг за последние полвека 19 / 3541
  4. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 9 / 30619
  5. Очень воздушный экспресс. Сможет ли окупиться железная дорога между Киевом и аэропортом Борисполь 7 / 3438
  6. Футбольный праздник в Киеве: как выглядит обратная сторона медали 7 / 2708
  7. Супрун популярно объяснила, что случается с головой фанатов смартфонов 6 / 11771
  8. Анатолий Матиос подбирает себе бюро. Зачем главному военному прокурору нужен новый орган с особыми полномочиями 5 / 1499
  9. Суд Бога – это суд Ума. Как философ из Подляшья вдохновил Вольтера, Джона Локка и отцов-основателей США 5 / 2540
  10. "Человек паук" из Мали героически спас в Париже ребенка 5 / 706
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.