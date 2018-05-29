Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии

Сирия признала независимость непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия, а также договорилась об установлении дипломатических отношений.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления "министерств иностранных дел" Абхазии и Южной Осетии.

"Республика Южная Осетия и Сирийская Арабская Республика объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств с даты опубликования настоящего коммюнике", - говорится в сообщении югоосетинского МИД.

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Сирия и Абхазия также договорились о взаимном признании и установлении дипломатических отношений.

"29 мая 2018 года Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика (САР) объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств, что отражает их общее стремление развивать отношения во всех областях", - говорится в обращении "президента Абхазии" Рауля Хаджимбы.

Отмечается, что в понедельник, 28 мая, состоялась встреча "послов" Республики Абхазия, Сирийской Арабской Республики и Республики Южная Осетия в России.

Напомним, 18 мая в российском Сочи в четверг, 17 мая, состоялась встреча президентов РФ Владимира Путина и Сирии Башара Асада.

В ходе переговоров Путин поздравил Асада с "успехами сил правительственной армии" в борьбе с террористами и заявил о создании условий для возобновления политического процесса в Сирии.

Справка

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года российские военные вошли в Грузию после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия. В результате 5-дневной войны Россия признала независимость двух грузинских регионов - Абхазии и Южной Осетии и ввела дополнительные войска и вооружение на свои военные базы на этих территориях. Все государства мира - за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру - признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008 года погибли более 400 человек, более двух тысяч были ранены.

12 августа 2008 года Грузия подала в ООН иск против России о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.



В сентябре 2010 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, признающую право возвращения всех беженцев и перемещенных лиц в свои дома на всей территории Грузии, включая Абхазию и Южную Осетию. Грузинская сторона надеется, что эта резолюция поможет им при рассмотрении иска в Гааге.