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Госдеп США заступился за Украину перед Венгрией

Госдеп США заступился за Украину перед Венгрией
Майк Помпео / Фото: flickr.com/photos/gageskidmore

Майк Помпео призвал содействовать Украине в ее отношениях с НАТО 

31.05.18 769
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Государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто отметил необходимость содействия Украине в ее отношениях с НАТО и оказания ей помощи в борьбе с российской агрессией. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

" Секретарь подчеркнул настоятельную необходимость помочь Украине в борьбе с российской агрессией, включая важность содействия и поддержки взаимодействия Украины с НАТО, а также необходимость борьбы с российским злокачественным влиянием в Центральной Европе", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 сентября 2017 года Верховная Рада Украины приняла новый закон об образовании. Законом определено, что на языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Также предусмотрено, что в учебных заведениях, в соответствии с образовательной программой, могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном языке, английском языке, других официальных языках Европейского Союза.

После принятия закона Венгрия обвинила Украину в притеснении национальных меньшинств и заявила, что будет блокировать европейские и евроатлантические интеграционные усилия Киева до пересмотра спорной статьи. После этого Будапешт несколько раз блокировал проведение заседания Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе на уровне министров иностранных дел.

Только в конце мая Венгрия согласилась на переговоры с Киевом относительно применения "языковой статьи" закона об образовании. Встреча министров иностранных дел и образования двух стран должна состояться в июне.

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