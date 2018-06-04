Отравление Скрипалей обошлось Великобритании в 10 млн долларов

И это еще не окончательная сумма

В связи с делом об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии правоохранители Великобритании потратили около 10 млн долларов.

Об этом заявил главный комиссар полиции Солсбери Ангус Макферсон, сообщает ВВС.

"Борьба с последствиями отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери три месяца назад стоила полиции 7,5 миллиона фунтов стерлингов", - говорится в сообщении.

В эту сумму вошли расходы на оплату полицейских. В разгар операции было задействовано более 140 сотрудников полиции.

Кроме того, около 250 тыс. фунтов были выплачены местным предпринимателям, которые после отравления Скрипаля столкнулись с падением выручки до 80% в некоторых случаях.

В то же время Макферсон не исключил, что окончательная сумма может оказаться еще больше. Он назвал это "национальной операцией, которая должна быть оплачена на национальном уровне".

Напомним, полиция и разведывательные ведомства Великобритании идентифицировали основных подозреваемых в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

12 апреля, в Британии Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила выводы правоохранителей о типе нервно-паралитического вещества, которым отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

В представленном отчете организация не указывает название вещества.

В документе отмечается, что оно содержится в полном засекреченном отчете, который доступен для стран-членов ОЗХО.