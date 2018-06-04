Экс-президент США считает, что 20 лет назад журналисты сознательно пренебрегали фактами, в то время как он сам правильно старался не допустить импичмент после скандала

42 президент США Билл Клинтон в интервью NBC заявил, что не будет приносить личные извинения бывшей стажерке Белого дома Монике Левински.

Как сообщает Взгляд, интервью с экс-президентом США вышло в эфир сегодня, в понедельник 4 июня. В связи с активизацией в Америке движения против сексуального насилия, телеканал решил уточнить, собирается ли Клинтон приносить личные извинения Левински. Ответ был однозначным: "Нет".

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При этом экс-глава Белого дома заявил, что уже публично извинился перед всем миром, а с Левински он никогда больше не говорил. Клинтон отметил, что 20 лет назад журналисты сознательно пренебрегали фактами, в то время как он сам правильно старался не допустить импичмент после скандала.

"Я поступил правильно, я защищал конституцию", – объяснил свою позицию 42-й президент США.

Напомним, скандал "Клинтон-Левински" разразился в 1998 году вследствие обнародования факта сексуальных отношений между 49-летним президентом США Биллом Клинтоном и 22-летней сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Вот как это было.