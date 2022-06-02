"Судебное порно",– фигурантка секс-скандала Моника Левински о суде Деппа против Херд

Бывшая любовница 42-го президента США Билла Клинтона считает, что трансляция суда между Деппом и Херд – это "безумный спектакль".

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48-летняя Моника Левински, бывшая стажер Белого дома и фигурантка секс-скандала с участием президента Билла Клинтона, сравнила судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Херд по делу о клевете с "судебным порно", о чем высказалась в колонке для Vanity Fair. Материал вышел незадолго до вынесения вердикта судом присяжных, признавших звезду "Аквамена" виновной в клевете.

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По ее словам, все, кто смотрел этот судебный процесс, который проходил в прямом эфире сразу на нескольких платформах, виновны в том, что "участвовали в этом безумном спектакле".

"Мы настолько настроились на этот узкий, циничный цикл встреч в социальных сетях, что считаем судебный процесс не трагедией или патетикой, а настоящей автомобильной аварией: доступной, безвкусной и немедленно приносящей удовлетворение. Мы пропитаны грязью и агрессией войн в социальных сетях", – пишет она.

Сама Левински еще в 1998 году "прославилась" на весь мир после того, как стало известно о ее сексуальной связи с Биллом Клинтоном, который тогда был президентом США. Дело Левински и Клинтона сыграло ведущую роль в импичменте президента в том году. Эти события легли в основу третьего сезона сериала American Crime Story ("Американская история преступлений") под названием "Импичмент".

[ + – ] Моника Левински была стажером в Белом доме в 1998 году Фото: Фото из открытых источников

С тех пор она стала активно выступать против киберзапугивания, что оказалось особенно актуальным в период судебных тяжб между голливудскими знаменитостями. Как известно, Херд сообщила, что получала сотни писем и сообщений в соцсетях с угрозами убийством.

"Побывав на стороне такого рода жестокости, я могу сказать вам, что шрамы никогда не исчезнут", – подчеркнула Левински, добавив, что весь ядовитый дискурс был преимущественно нацелен на женщину.

58-летний Депп подал в суд на 36-летнюю Херд на $50 млн долларов, утверждая, что она клеветала на него в статье в Washington Post в 2018 году, в которой она рассказала, что пережила домашнее насилие с его стороны. Она же ответила встречным иском на $100, где заявила, что адвокат Деппа Адам Уолдман сделал клеветнические заявления, назвав ее претензии "мистификацией".

Судебный процесс начался в апреле 2022 года и стал международным зрелищем, и почти все крупные новостные агентства транслировали судебное разбирательство в прямом эфире.

"Навязчивая болтовня вокруг процесса Деппа-Херд – лишь один небольшой пример постоянно расширяющегося, постоянно требующего поиска злорадства и щекотания. Независимо от того, в пользу кого вынесут вердикт присяжные – будь то подсудимая Херд или истец Депп – мы виновны", – резюмировала Левински.

Напомним, как проходил суд Деппа против Херд. Актриса признана виновной в клевете и теперь обязана выплатить бывшему мужу крупную сумму.