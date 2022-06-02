"Судове порно", — фігурантка секс-скандалу Моніка Левінські про суд Деппа проти Герд

Колишня коханка 42-го президента США Білла Клінтона вважає, що трансляція суду між Деппом та Герд — це "шалена вистава".

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48-річна Моніка Левінскі, колишня стажерка Білого дому та фігурантка секс-скандалу за участю президента Білла Клінтона, порівняла судовий процес між Джонні Деппом та Ембер Герд у справі про наклеп із "судовим порно", про що висловилася в колонці для Vanity Fair. Матеріал вийшов незадовго до винесення вердикту судом присяжних, які визнали зірку "Аквамена" винною в наклепі.

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За її словами, всі, хто дивився цей судовий процес, який проходив у прямому ефірі одразу на кількох платформах, винні в тому, що "брали участь у цій шаленій виставі".

"Ми настільки налаштувалися на цей вузький, цинічний цикл зустрічей у соціальних мережах, що вважаємо судовий процес не трагедією чи патетикою, а справжньою автомобільною аварією: доступною, несмачною і що негайно приносить задоволення. Ми просякнуті брудом та агресією воєн у соціальних мережах", — пише вона.

Сама Левінські ще у 1998 році "прославилася" на весь світ після того, як стало відомо про її сексуальний зв'язок з Біллом Клінтоном, який тоді був президентом США. Справа Левінські та Клінтона зіграла провідну роль в імпічменті президента того року. Ці події стали основою третього сезону серіалу American Crime Story ("Американська історія злочинів") під назвою "Імпічмент".

[ + – ] Моніка Левінські була стажеркою в Білому домі у 1998 році Фото: Фото из открытых источников

Відтоді вона стала активно виступати проти кіберзалякування, що виявилося особливо актуальним у період судових позовів між голлівудськими знаменитостями. Як відомо, Герд повідомила, що отримувала сотні листів та повідомлень у соцмережах із погрозами вбивством.

"Побувавши на боці такої жорстокості, я можу сказати вам, що шрами ніколи не зникнуть", — наголосила Левінські, додавши, що весь отруйний дискурс націлювався на жінку.

58-річний Депп подав до суду на 36-річну Герд на $50 млн доларів, стверджуючи, що вона звела наклеп на нього в статті у Washington Post у 2018 році, в якій вона розповіла, що пережила домашнє насильство з його боку. Вона ж відповіла зустрічним позовом на $100 млн, де заявила, що адвокат Деппа Адам Волдман зробив наклепницькі заяви, назвавши її претензії "містифікацією".

Судовий процес розпочався у квітні 2022 року і став міжнародним видовищем, і майже всі великі агентства новин транслювали судовий розгляд у прямому ефірі.

"Нав'язлива балаканина навколо процесу Деппа-Герд — лише один невеликий приклад, який постійно розширюється, постійно вимагає пошуку зловтіхи й лоскотання. Незалежно від того, на користь кого винесуть вердикт присяжні — чи то підсудна Герд, чи позивач Депп — ми винні", — резюмувала Левін.

Нагадаємо, як відбувався суд Деппа проти Герд. Акторка визнана винною в наклепі й тепер зобов'язана виплатити колишньому чоловікові велику суму.