"Судове порно", — фігурантка секс-скандалу Моніка Левінські про суд Деппа проти Герд
Колишня коханка 42-го президента США Білла Клінтона вважає, що трансляція суду між Деппом та Герд — це "шалена вистава".
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48-річна Моніка Левінскі, колишня стажерка Білого дому та фігурантка секс-скандалу за участю президента Білла Клінтона, порівняла судовий процес між Джонні Деппом та Ембер Герд у справі про наклеп із "судовим порно", про що висловилася в колонці для Vanity Fair. Матеріал вийшов незадовго до винесення вердикту судом присяжних, які визнали зірку "Аквамена" винною в наклепі.
За її словами, всі, хто дивився цей судовий процес, який проходив у прямому ефірі одразу на кількох платформах, винні в тому, що "брали участь у цій шаленій виставі".
"Ми настільки налаштувалися на цей вузький, цинічний цикл зустрічей у соціальних мережах, що вважаємо судовий процес не трагедією чи патетикою, а справжньою автомобільною аварією: доступною, несмачною і що негайно приносить задоволення. Ми просякнуті брудом та агресією воєн у соціальних мережах", — пише вона.
Сама Левінські ще у 1998 році "прославилася" на весь світ після того, як стало відомо про її сексуальний зв'язок з Біллом Клінтоном, який тоді був президентом США. Справа Левінські та Клінтона зіграла провідну роль в імпічменті президента того року. Ці події стали основою третього сезону серіалу American Crime Story ("Американська історія злочинів") під назвою "Імпічмент".
Відтоді вона стала активно виступати проти кіберзалякування, що виявилося особливо актуальним у період судових позовів між голлівудськими знаменитостями. Як відомо, Герд повідомила, що отримувала сотні листів та повідомлень у соцмережах із погрозами вбивством.
"Побувавши на боці такої жорстокості, я можу сказати вам, що шрами ніколи не зникнуть", — наголосила Левінські, додавши, що весь отруйний дискурс націлювався на жінку.
58-річний Депп подав до суду на 36-річну Герд на $50 млн доларів, стверджуючи, що вона звела наклеп на нього в статті у Washington Post у 2018 році, в якій вона розповіла, що пережила домашнє насильство з його боку. Вона ж відповіла зустрічним позовом на $100 млн, де заявила, що адвокат Деппа Адам Волдман зробив наклепницькі заяви, назвавши її претензії "містифікацією".
Судовий процес розпочався у квітні 2022 року і став міжнародним видовищем, і майже всі великі агентства новин транслювали судовий розгляд у прямому ефірі.
"Нав'язлива балаканина навколо процесу Деппа-Герд — лише один невеликий приклад, який постійно розширюється, постійно вимагає пошуку зловтіхи й лоскотання. Незалежно від того, на користь кого винесуть вердикт присяжні — чи то підсудна Герд, чи позивач Депп — ми винні", — резюмувала Левін.
Нагадаємо, як відбувався суд Деппа проти Герд. Акторка визнана винною в наклепі й тепер зобов'язана виплатити колишньому чоловікові велику суму.