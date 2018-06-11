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Главная » Мир » Фото Ким Чен Ын сделал селфи с министрами в Сингапуре

Фото Ким Чен Ын сделал селфи с министрами в Сингапуре

<span class="label red">Фото</span> Ким Чен Ын сделал селфи с министрами в Сингапуре
Фото: Twitter

Глава МИД Сингапура опубликовал фото с совместной прогулки

11.06.18 117
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В Сингапуре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время прогулки сделал фото с местными чиновниками.

Селфи с северокорейским лидером опубликовал глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан в Twitter.

На снимке слева от Ким Чен Ына - министр образования Он Е Кун, а справа сингапурский министр иностранных дел.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР, запланированную на 12 июня в Сингапуре. На встрече должны были обсуждаться вопросы ядерного разоружения Северной Кореи. Отказ от проведения саммита президент США объяснил открытой враждебностью, проявленной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона. 

Впоследствии Трамп заявил, что возможность для проведения 12 июня встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все еще сохраняется.

30 мая в Белом доме заявили, что встреча лидеров состоится так, как и планировалось ранее - 12 июня в Сингапуре.

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