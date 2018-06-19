США намерены объявить о выходе из Совета по правам человека ООН, - СМИ

Соединенны Штаты намерены объявить о выходе из Совета по правам человека ООН.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, об этом объявят госсекретарь США Майк Помпео и постпред США при ООН Никки Хейли в 17:00 по местному времени (00:00 по Киеву) в Госдепе.

Сообщается, что решение Вашингтона о выходе из состава Совета "было ожидаемым".

Так, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в 2006 году, когда создавался Совет высказывался против формирования этого органа ООН. Отмечается также, что Болтон в том время был постоянным представителем США в ООН.

Кроме того, нынешний постпред США в ООН Никки Хейли ранее критиковала Совет за нападки в адрес Израиля, а также призывала Совет исключить из своих рядов государства с неудовлетворительным состоянием прав человека.

Напомним, сегодня в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев заявили, что во всем мире в 2017 году насчитывалось в общей сложности 68,5 млн беженцев, половина из которых - дети.