Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » США намерены объявить о выходе из Совета по правам человека ООН, - СМИ

США намерены объявить о выходе из Совета по правам человека ООН, - СМИ

США намерены объявить о выходе из Совета по правам человека ООН, - СМИ
Дональд Трамп / Фото: theodysseyonline.com

Это решение Вашингтона "было ожидаемым"

19.06.18 42
000

Соединенны Штаты намерены объявить о выходе из Совета по правам человека ООН.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, об этом объявят госсекретарь США Майк Помпео и постпред США при ООН Никки Хейли в 17:00 по местному времени (00:00 по Киеву) в Госдепе.

Сообщается, что решение Вашингтона о выходе из состава Совета "было ожидаемым".

 

Так, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в 2006 году, когда создавался Совет высказывался против формирования этого органа ООН. Отмечается также, что Болтон в том время был постоянным представителем США в ООН.

Кроме того, нынешний постпред США в ООН Никки Хейли ранее критиковала Совет за нападки в адрес Израиля, а также призывала Совет исключить из своих рядов государства с неудовлетворительным состоянием прав человека.

Напомним, сегодня в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев заявили, что во всем мире в 2017 году насчитывалось в общей сложности 68,5 млн беженцев, половина из которых - дети.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Россия вводит пошлины на ряд американских товаровБазовый бюджет Пентагона в 2019 году составит 617 млрд долларовКоличество беженцев в мире достигло рекорда, - ООН
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3175
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57413
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 4660
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 10281
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 20576
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 10180
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 16048
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 17181
  9. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 10245
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 7546
  1. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 3628 / 6009
  2. В Минсоцполитики рассказали, почему у украинцев самые низкие зарплаты в Европе 2712 / 3114
  3. В Москве задержали актеров, вышедших на акцию в поддержку Сенцова 2085 / 2289
  4. Самая главная труба. Победит ли украинская ГТС "Северный поток-2" 1768 / 1757
  5. В России хотят упростить процедуру получения гражданства украинцами 1731 / 1505
  6. Решение об обмене Сенцова могут принять уже сегодня, - Эхо Москвы 1673 / 1858
  7. Зять короля Испании будет сидеть в женской тюрьме 1658 / 1845
  8. Игра в прятки. Государство возьмет свидетелей под защиту 1646 / 1634
  9. В Днепре нашли затопленную лодку XVI века 1623 / 1826
  10. Ученые обнаружили на Марсе возможный источник жизни 1607 / 1849
  1. Меандры, паромы и мамонты. Чудеса природы и истории — в Мезинском национальном природном парке 36 / 875
  2. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 21 / 6009
  3. Гроза над Азовом. Сможет ли Украина дипломатическим путем выйти из назревающего кризиса 11 / 1981
  4. Самая главная труба. Победит ли украинская ГТС "Северный поток-2" 10 / 1757
  5. Игра в прятки. Государство возьмет свидетелей под защиту 9 / 1634
  6. Минздравие и упокой. Что по-настоящему важно в истории с Линчевским 8 / 367
  7. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 7 / 3175
  8. Зять короля Испании будет сидеть в женской тюрьме 5 / 1845
  9. Минздрав разработал мобильное приложение для проверки назначенных лекарств 5 / 185
  10. В одесском дельфинарии прямо во время шоу родился дельфиненок 4 / 469
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.