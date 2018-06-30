Евросоюз выделит Турции 3 млрд евро для содержания беженцев

Европейский Союз выделит Турции второй транш в размере 3 млрд евро в рамках соглашения о беженцах от 2016 года.

Об этом сообщает DW.

2 млрд евро из этой суммы будут предоставлены из бюджета ЕС, и еще 1 млрд евро – из взносов стран-членов, размер которых зависит от их доли в валовом национальном доходе ЕС.

Благодаря европейскому финансированию, сирийские беженцы в Турции получают необходимую помощь и обеспечение, например, имеют доступ к образованию.

Напомним, Совет Европейского Союза утвердил выделение Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи.

Так, Совет ЕС одобрил 1 миллиард евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации и программы реформ в стране.