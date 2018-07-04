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Стокгольмский процесс: Нафтогаз VS Газпром

Швейцария возобновила арест активов Газпрома

Швейцария возобновила арест активов Газпрома
Фото: Delo.ua

Санкции к акциям компаний Nord Stream и Nord Stream 2 продолжатся

04.07.18 59
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Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций компаний Nord Stream и Nord Stream 2, которые принадлежат Газпрому (РФ).

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза Украины.

Активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция Нафтогаза на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов.

Акции были освобождены из-под ареста только на основании утверждений компаний о том, что они находятся за пределами кантона Цуг и, соответственно, вне юрисдикции органа по взысканию долгов, а потому должны быть исключены из списка арестованных активов.

"Если бы исполнение решения органа по взысканию долгов не было приостановлено Высшим судом, Газпром снова мог бы распоряжаться своими акциями в Nord Stream и Nord Stream 2, даже если бы они находились в юрисдикции органа по взысканию долгов кантона Цуг. Однако теперь упомянутые активы не могут выводиться из юрисдикции соответствующего органа по взысканию долгов до окончательного решения по апелляции Нафтогаза", - говорится в сообщении.

Кроме того, министр юстиции Павел Петренко заявил, что Украина уже взыскала с Газпрома более 100 млн гривен в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.

"Мы уже взыскали более 100 миллионов гривен из Газпрома в пользу государства. Также были арестованы и направлены на реализацию корпоративные права этой компании стоимостью примерно в 600 миллионов гривен", - отметил Петренко в Twitter.

Также, по его словам, Минюст сейчас ведет переговоры с иностранными юридическими советниками о стратегии взыскания с Газпрома еще 172 млрд гривен долга.

Ранее Фокус писал, что на прошлой неделе Газпром подал новый иск на расторжение действующих контрактов на поставку и транзит газа в Украину, и началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража.

Отметим, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между Газпромом и Нафтогазом в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

Суд обязал Газпром доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В середине июня Газпром заявил, что суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в споре о контракте на транзит газа через территорию Украины.

В свою очередь в Нафтогазе сообщили, что решение было принято судом без вызова Нафтогаза и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены Нафтогазом, если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства Газпрома и рассмотрении судом этого вопроса.

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