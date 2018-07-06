Стало известно, что спасло Скрипалей от смерти

Если бы не дождь, Скрипаль с дочерью с большой вероятностью не выжили бы

Бывший полковник ГРУ, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, на которых было совершено покушение в Солсбери 4 марта, выжили благодаря сильному дождю.

Об этом сообщает таблоид The Sun со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании.

По данным издания, дождь снизил концентрацию отравляющего вещества "Новичок" на ручке входной двери их дома.

"Новичок" чувствителен к влаге, его эффективность снижается под воздействием воды и воздуха.

5 июля министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что могут потребоваться годы, чтобы в конечном итоге определить убийц.

"Это может занять годы, потому что это очень сложная картина. Но поскольку у нас есть мировой опыт, мы в конечном итоге узнаем, кто это сделал и что произошло", - сказал он.

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Напомним, британская полиция подозревает в причастности к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии двух человек, которые сейчас скрываются в России.

Полиция считает результаты расследования "огромным прорывом". По версии следствия, двое подозреваемых, имена которых не называются, сбежали в РФ на протяжении 24 часов после неудавшегося покушения.