В США убили кардиолога Буша-старшего

В Хьюстоне (США) возле Техасского медцентра во время велосипедной прогулки был убит Марк Хаускнехт, кардиолог экс-президента США Джорджа Буша-старшего.
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что 65-летний доктор Хаускнехт ехал на велосипеде по Южной Мэйн-стрит. Убийца ехал навстречу, а когда проезжал рядом - выстрелил в доктора два раза.
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Следователи пока не знают причин стрельбы.
"Президент Джордж Буш-старший глубоко опечален трагическими обстоятельствами, связанными с несвоевременным уходом из жизни доктора Марка Хаускнехта, и выражает свои самые искренние соболезнования его семье, коллегам и друзьям", - сообщил в Twitter пресс-секретарь 94-летнего Буша-старшего Джим МакГрат.
Отметим, ранее скончалась бывшая первая леди, жена экс-президента Джорджа Буша-старшего Барбара в возрасте 92 лет.