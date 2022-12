Бывшая соседка Михаила Горбачева в Москве продает открытку, посланную генсеку Барбарой Буш

Открытка попала к ней случайно, но адресату предприимчивая соседка ее решила не отдавать.

Михаил Горбачев, последний Председатель Президиума Верховного Совета СССР и первый президент Советского союза умер в августе 2022 года. И теперь артефакты, связанные с исторической личностью, резко подскочили в цене. Так, открытку с поздравлениями от Барбары Буш продают за полмиллиона рублей (около 260 тысяч гривен), пишет Gazeta.

Женщина по имени Ольга утверждает, что была соседкой Горби, и открытка попала к ней случайно.

"Я соседка Горбачева в Москве. Почтальон перепутал почтовые ящики, поэтому оригинал открытки попал ко мне. Я оставила себе на память", — рассказала Ольга. В 2003 году она жила в доме на улице Косыгина, где Горбачеву была предоставлена квартира от государства.

Впрочем, Ольга также сообщает, что Горбачев в том время жил в Германии, куда переехал после смерти супруги Раисы, и в московской квартире она его ни разу не видела. Так что открытка, попади она в нужный ящик, все равно бы не дошла до адресата.

"Никогда не видела Горбачева рядом с домом на улице Косыгина", — отмечает Ольга. По ее словам, почтальоны часто ошибались. Открытка в ее семье хранилась много лет, но когда умер глава семейства и Михаил Горбачев, они решили продать артефакт.

За полмиллиона рублей покупатель получит открытку с фотографиями семьи Буш и автографом первой леди США. Уточняется, что продавец готов торговаться.

Жена 41-го президента США Джорджа Буша-старшего Барбара Буш поздравляет советского политика с Новым годом и Рождеством: "Merry Christmas and Happy New Year. Peace on Earth — Goodwall at All". На обратной стороне перечислены все 26 представителей семьи президента США, включая Буша-младшего.

После смерти Горбачева на популярном сайте объявлений стали появляться в продаже личные вещи Михаила Горбачева и связанные с ним предметы. Например, там продается даже стул. Продавец не пояснил, как к нему попал данный артефакт стоимостью в 10 миллионов рублей.

Визитку Горбачева за два миллиона рублей, продавец получил от дяди, который работал охранником Горбачева.

[ + – ] Визитка Михаила Горбачева Фото: Скриншот

Визитка сделана из плотной бумаги, на которой отпечатан герб СССР. На карточке не указан телефон или адрес, только должность Михаила Горбачева.

За автограф золотым маркером на журнале Esquire 2012 года просят миллион рублей, за экземпляр книги Горбачева "Остаюсь оптимистом" с автографом – 200 тысяч, но есть и варианты подешевле: можно купить автограф Горбачева и за пару тысяч.

Напомним, при жизни Михаил Горбачев несколько раз снимался в рекламе. Он рекламировал пиццу, железные дороги Германии и Louis Vuitton.