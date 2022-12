Колишня сусідка Михайла Горбачова у Москві продає листівку, надіслану генсеком Барбарою Буш

Листівка потрапила до неї випадково, але адресату заповзятлива сусідка її вирішила не віддавати.

Михайло Горбачов, останній Голова Президії Верховної Ради СРСР та перший президент Радянського союзу помер у серпні 2022 року. І тепер артефакти, пов'язані з історичною особистістю, різко підскочили у ціні. Так, листівку із привітаннями від Барбари Буш продають за півмільйона рублів (близько 260 тисяч гривень), пише Gazeta.

Жінка на ім'я Ольга стверджує, що була сусідкою Горбачова і листівка потрапила до неї випадково.

"Я сусідка Горбачова в Москві. Листоноша переплутала поштові скриньки, тому оригінал листівки потрапив до мене. Я залишила собі на згадку", — розповіла Ольга. 2003 року вона жила в будинку на вулиці Косигіна, де Горбачову була надана квартира від держави.

Втім, Ольга також повідомляє, що Горбачов на той час жив у Німеччині, куди переїхав після смерті дружини Раїси, і в московській квартирі вона його жодного разу не бачила. Тож листівка, якби вона потрапила в потрібну скриньку, все одно б не дійшла до адресата.

"Ніколи не бачила Горбачова поруч із будинком на вулиці Косигіна", — зазначає Ольга. За її словами, листоноші часто помилялися. Листівка у її сім'ї зберігалася багато років, але коли помер глава сімейства та Михайло Горбачов, вони вирішили продати артефакт.

За пів мільйона рублів покупець отримає листівку із фотографіями родини Буш та автографом першої леді США. Уточнюється, що продавець готовий торгуватись.

Дружина 41-го президента США Джорджа Буша-старшого Барбара Буш вітає радянського політика з Новим роком та Різдвом: "Merry Christmas and Happy New Year. Peace on Earth — Goodwall at All". На звороті перераховані всі 26 представників сім'ї президента США, включаючи Буша-молодшого.

Після смерті Горбачова на популярному сайті оголошень почали з'являтися у продажу особисті речі Михайла Горбачова та пов'язані з ним предмети. Наприклад, там продається навіть стілець. Продавець не пояснив, як до нього потрапив цей артефакт вартістю 10 мільйонів рублів.

Візитку Горбачова за два мільйони рублів продавець отримав від дядька, який працював охоронцем Горбачова.

Візитка Михайла Горбачова

Візитка зроблена із щільного паперу, на якому надруковано герб СРСР. На картці не вказано телефону або адреси, лише посаду Михайла Горбачова.

За автограф золотим маркером на журналі Esquire 2012 просять мільйон рублів, за екземпляр книги Горбачова "Залишаюся оптимістом" з автографом — 200 тисяч, але є й дешевші варіанти: можна купити автограф Горбачова і за пару тисяч.

Нагадаємо, за життя Михайло Горбачов кілька разів знімався у рекламі. Він рекламував піцу, залізниці Німеччини та Louis Vuitton.