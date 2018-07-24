Венгрия заявила, что официально выходит из миграционного пакта

По словам главы венгерского МИД, у страны есть собственная миграционная политика и "ни один глобальный пакт этого не изменит"

Венгрия официально объявила о выходе из переговоров по глобальному миграционному пакту ООН. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщается на сайте венгерского правительства во вторник, 24 июля.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия придерживается собственной миграционной политики и "ни один глобальный пакт этого не изменит".

По его словам, между Венгрией и ООН существуют фундаментальные разногласия по миграции.

"Хотя ООН считает миграцию неизбежным, хорошим и благоприятным явлением, Венгрия рассматривает ее как скверный процесс для Европы и Венгрии", - заявил Сийярто.

По мнению главы венгерского МИД, глобальный миграционный пакт это "пакет хороших целей", эффект от достижения которых часто противоположный.

"Венгрия придерживается мнения, что неестественно замещать население континентов, поэтому следует больше сосредоточиться на препятствовании миграции", - сказал Сийярто.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия вслед за США приняла решение выйти из международной сделки по миграции.