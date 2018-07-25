Венгрия заявила о давлении со стороны Еврокомисии

Правительство Венгрии заявило, что считает неприемлемым решение Европейской комиссии подать на Будапешт в суд из-за несоблюдения европейского законодательства о предоставлении убежища. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на Euractiv.

Министр Гёргей Гуляш, комментируя это решение, заявил о преследованиях и назвал шаг Брюсселя "неприемлемым".

"Мы продолжаем наблюдать за тем, как тех, кто защищает Европу, преследуют, в то время как тех, кто приглашает мигрантов - приветствуют", - сказал министр на пресс-конференции.

Напоминаем, что ранее Венгрия официально объявила о выходе из переговоров по глобальному миграционному пакту ООН.