Ким Чен Ын написал Трампу очередное письмо

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прислал второе письмо президенту США Дональду Трампу.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.
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По ее словам, письмо было прислано 1 августа. Его содержание Сандерс не раскрыла.
"Продолжающийся обмен письмами между двумя лидерами направлен на развитие договоренностей после встречи в Сингапуре и на продвижение обязательств, взятых на себя в рамках совместного заявления США и КНДР", - отметила она.
Ранее, 2 августа, Трамп также писал в Twitter о письме от Ким Чен Ына, однако он не сообщал о новом послании. Президент США поблагодарил Ким Чен Ына за отправку в Штаты останков солдат, погибших во время Корейской войны 1950-1953 годов.
"С нетерпением жду новой встречи с вами!" - добавил он.
Первое письмо Ким Чен Ын написал Трампу 6 июля. В нем он назвал подписанное в Сингапуре соглашение началом значимого пути.