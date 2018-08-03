Министерство здравоохранения Палестины опубликовало окончательные данные по количеству погибших во время протестов на границе сектора Газа и Израиля, начиная с 30 марта.

Об этом сообщает Middle East Monitoring.

140 палестинцев были убиты во время протестов у границы. Из них трое женщин и 23 детей до 18 лет.

Количество раненых - 15 501 человек. Из них 3 729 - дети, и 1 533 - женщины. Среди раненых 4 023 человек были подстрелены боевыми патронами, 428 ранены резиновыми пулями и 1 497 подверглись воздействию слезоточивого газа. 68 палестинцев лишились конечностей из-за тяжести ранений и инфекции.

Среди врачей двое убитых и 360 раненых, ещё 68 автомобилей скорой помощи уничтожены израильскими войсками в ходе столкновений.

Напомним, палестинские воздушные змеи вызвали разногласия между израильскими военными и министрами.