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Главная » Мир » Муха помешала установить рекорд по падению домино

Муха помешала установить рекорд по падению домино

Муха помешала установить рекорд по падению домино
Фото с сайта spiegel.de

Насекомое раньше времени запустило цепную реакцию

06.08.18 267
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В Германии муха сорвала попытку установить мировой рекорд по самой длинной падающей цепочке мини-домино. Об этом сообщает Der Spiegel.

Любители домино собрались в немецком городе Нидда. Команда из 20 человек почти две недели строила цепочку из 600 тыс. костяшек.

"Эти костяшки размером с ноготь мизинца. Муха спровоцировала преждевременную цепную реакцию, и у нас уже не осталось времени, чтобы все восстановить", - рассказал организатор мероприятия Патрик Синнер.

Тем не менее участникам все же удалось установить другой рекорд с помощью другой цепочки: они поставили 596 229 костяшек, которые падали 15 минут. Таким образом был побит рекорд Германии по самой длинной цепочке домино.

Ранее в Украине состоялась регистрация уникального рекорда – "Самая большая семья в Украине", которая насчитывает 346 человек. Эта семья может претендовать и на мировой рекорд, так как на данный момент в Книге Рекордов Гиннеса самой большой семьей признана индийская, насчитывающая 192 члена.

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