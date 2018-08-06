Украина требует от России деоккупации Грузии

Оккупация Абхазии и Цхинвальского региона продолжается с 2008 года

Украина требует у Российской Федерации прекратить оккупацию территории Грузии, которая длится уже 10 лет.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Украины в понедельник, 6 августа.

Отмечается, что Украина поддерживает последнюю мирную инициативу Грузинского правительства "Шаг к лучшему будущему", которая направлена на примирение и урегулирование конфликта. Также Украина подтверждает поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии.

"Призываем Российскую Федерацию выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывести военные подразделения с оккупированных территорий Грузии (Абхазия и Цхинвальский регион) и осуществить другие меры по демилитаризации и деоккупации этих территорий", - говорится в заявлении.

Также в МИД отметили, что Россия несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях. Также Украина призвала РФ немедленно обеспечить беспрепятственный доступ международных гуманитарных и правозащитных организаций.

"Украина обращается к посредникам Женевских международных дискуссий - ЕС, ОБСЕ, ООН и США и всего международного сообщества продолжить прилагать усилия, направленные на урегулирование российско-грузинского конфликта", - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом Альянса. Об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили в Брюсселе.